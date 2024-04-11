"Это факты": Фьюри объяснил, почему Усик его не победит

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, он сможет победить, ведь украинец поднялся в хэвивейт из первого тяжелого дивизиона.

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"Здесь нет ничего личного. Это чисто бизнес для обоих бойцов. Многое стоит на кону, но я не ненавижу его. Я уважаю Усика как человека и бойца.

Всем бы пришлось уважать достижения этого человека. Он объединенный чемпион мира и бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. У нас есть весовые категории не просто так. Когда крузера поднимаются к большим парням, они, как правило, не выдерживают испытания. Ты можешь победить посредственных больших бойцов, но не победишь элитных, потому что размер действительно имеет значение. Это факты. Я изучал эту игру всю свою жизнь. Это мое время, моя судьба, моя эра и мое поколение", - сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее тренер британца расхвалил Усика, назвав его главный навык.

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