Представлена официальная песня боя Усик - Фьюри

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик (21–0, 14 KO) проведет поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 KO).

Боксеры опубликовали промо-ролик титульного противостояния. Видео сделано в стиле аниме с официальной песней к бою – Ring of Fire.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее тренер британца расхвалил Усика, назвав его главный навык.

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