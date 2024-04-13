"Он очень опасный парень": Фьюри шокировал признанием об Усике

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, он признает, что украинец является отличным боксером.

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"Я могу победить Усика в бою, в кикбоксерском поединке, в рестлинге, в армрестлинге (смеется, - прим.). Я не знаю. Мы все выясним 18 мая.

Усик - очень крутой, очень опасный парень и очень хороший боксер. Я никогда не говорил, что он плохой. Он всегда был золотым призером Олимпиады, абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Я никогда не недооценивал подобных соперников, и мне придется хорошо потрудиться, чтобы одержать победу", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Тайсон объяснил, почему Усик его не победит.

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