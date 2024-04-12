"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком

Команда британца будет готовить его к противостоянию с левшой.

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о подготовке к бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Наставник "Цыганского короля" отреагировал на слова промоутера украинца Александра Красюка, что британец не умеет драться с левшами.

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"Мы ничего не меняли в этом отношении до сих пор. Я не был в его углу во время боя с Валлином, и с тех пор он не дрался с левшами, так что менять было нечего. Речь идет о том, что нужно что-то добавить к тому, что уже есть.

У Тайсона отличный ум. Парень действительно очень умен. Бой с Валлином он все равно выиграл, а проблемы у него были из-за рассечения, а не из-за того, что Отто левша.

Красюк действительно так сказал? Возможно, мне придется изменить некоторые вещи в лагере. Разумеется, что я вам не скажу, что именно я хочу изменить. Я не могу раскрывать вам наши планы перед боем с Усиком, но внесу некоторые коррективы", - цитирует тренера Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал будущих соперников на десять боев наперед, не исключив трилогию с Усиком.

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