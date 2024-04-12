iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком

Команда британца будет готовить его к противостоянию с левшой.
Сегодня, 13:58
ШугарХилл Стюард и Тайсон Фьюри / Getty Images
ШугарХилл Стюард и Тайсон Фьюри / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о подготовке к бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Наставник "Цыганского короля" отреагировал на слова промоутера украинца Александра Красюка, что британец не умеет драться с левшами.

Читай также: Тренер Фьюри расхвалил Усика, назвав его главный навык

"Мы ничего не меняли в этом отношении до сих пор. Я не был в его углу во время боя с Валлином, и с тех пор он не дрался с левшами, так что менять было нечего. Речь идет о том, что нужно что-то добавить к тому, что уже есть.

У Тайсона отличный ум. Парень действительно очень умен. Бой с Валлином он все равно выиграл, а проблемы у него были из-за рассечения, а не из-за того, что Отто левша.

Красюк действительно так сказал? Возможно, мне придется изменить некоторые вещи в лагере. Разумеется, что я вам не скажу, что именно я хочу изменить. Я не могу раскрывать вам наши планы перед боем с Усиком, но внесу некоторые коррективы", - цитирует тренера Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал будущих соперников на десять боев наперед, не исключив трилогию с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик ШугарХилл Стюард

Статьи по теме

"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе "Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе
На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком
"Его будет сложно победить": Чемпион высказался об Усике перед боем с Фьюри "Его будет сложно победить": Чемпион высказался об Усике перед боем с Фьюри
Евро-2024 под угрозой? Германия боится, что турнир станет целью террористов Евро-2024 под угрозой? Германия боится, что турнир станет целью террористов
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Евро-202416:23
Евро-2024 под угрозой? Германия боится, что турнир станет целью террористов
15:56
FOREVER.FASTER: РОЗКРИЙ СВОЮ СУПЕРСИЛУ
Формула 115:46
Формула 1 обнародовала календарь сезона 2025 года
НБА15:24
Полиция арестовала экс-игрока НБА, обвиняемого в изнасиловании
Другие страны15:12
Странное поведение: Неймар поиграл в покер во время празднования дня рождения дочери
Украина14:55
Суперлига: Ровно - первый финалист плей-офф, Киев-Баскет поборется за бронзу
Европа14:33
Цыганков оказался вне заявки Жироны на матч с Атлетико
Бокс13:58
"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком
Европа13:34
Бавария продлила контракт с преемником Нойера, но еще на два сезона отдаст в аренду
Бокс12:59
"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK