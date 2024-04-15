Катмен Усика предположил, станет ли рассечение проблемой для Фьюри в бою

Катмен Расс Анбер, работающий с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком, высказался о рассечении его соперника чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

В команде украинского боксера считают, что эта травма не станет каким-то определяющим фактором в бою, поскольку британец уже должен был ее залечить.

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"Рассечения возникают там, где их раньше не было. Поэтому нельзя знать, откроется ли оно. Столкновение головами, локти, что угодно, называйте что угодно - это может произойти.

Я не думаю, что это может произойти каким-то удивительным образом, что оно откроется, когда они будут вместе на ринге. Для этого понадобится удар головой, локтем, удар кулаком, еще что-то, что может это сделать.

Это может произойти в любом бою, поэтому я не уверен, что это фактор. Вы знаете, если рассечение случится - тогда оно уже будет фактором, но я думаю, что сейчас оно зажило, и для меня это не имеет значения", - сказал Анбер в комментарии Seconds Out.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри шокировал признанием об Усике.

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