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"Лучший в этой эре": Экс-чемпион назвал для Усика цену победы над Фьюри

Пол Малиньяджи высказался о значимости потенциального достижения украинца.
Сегодня, 14:41
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи поделился мыслями по поводу боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, победой в этом противостоянии украинский боксер докажет, что является лучшим в хэвивейте в этой эре.

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"Если Усик победит, это делает его лучшим супертяжем в этой эре. Он дважды побил Джошуа, и предположим, он побьет Фьюри. Он не дрался с Уайлдером, но Уайлдер на текущий момент практически исчез.

Я вот снова думаю о цитате Тайсона Фьюри, что такие бойцы не побили лучших супертяжей. Рой Джонс никогда не выходил в ринг с Ленноксом Льюисом. Дэвид Хэй попробовал себя в ринге с Владимиром Кличко, но проиграл. Эвандер Холифилд, на которого смотрят, как на лучшего тяжеловеса в истории, который перешел в супертяжелый дивизион, и это, скорее всего, верно, он не стал лучшим супертяжем своей эры. Леннокс Льюис был лучшим в той эре.

Так что если Усик выиграет этот бой, он станет лучшим в этой эре. Он станет единственным крузером, который выиграл абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, так же, как и Холифилд, но на самом деле он станет лучшим супертяжем этой эры, и сделает это первым в истории", - сказал Малиньяджи в эфире ProBox TV.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Пол Малиньяджи

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