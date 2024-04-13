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"Он будет использовать свои трюки": промоутер Фьюри наехал на Усика

Уоррен вспомнил удар ниже пояса от Дюбуа.
Вчера, 22:11
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу поединка британца с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам специалиста, в бою должен работать профессиональный судья, а не тот, который будет на стороне украинца.

Читай также: Фьюри объяснил, поможет ли ему победить Усика тактика Лопеса в бою с Ломаченко

"Мы не хотим никаких противоречий. Нам нужен кто-то, кого все уважают и кто будет очень сильным.

Рефери в бою Усика с Дюбуа был просто забавным. Совершенно бессмысленно все это. Был ли это удар ниже пояса или нет, он дал ему время, а потом, когда он захотел драться, сказал: "Нет, возьми еще тайм-аут".

Я уверен, что они намерены использовать все свои трюки. Вот что произойдет, а Тайсон – опытный профессионал, опытный воин, и он знает, что ему нужно делать", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Тайсон объяснил, поможет ли ему победить Усика тактика Лопеса в бою с Ломаченко.

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