Фьюри объяснил, поможет ли ему победить Усика тактика Лопеса в бою с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил победу Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко.

По словам британца, тактика американца над украинцем ему не поможет, ведь там был другой вес. в контексте своего предстоящего боя против Александра Усика.

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"Лопес выступил очень хорошо, но в супертяжелом весе все немного иначе. Здесь немного другой темп, поединки проходят немного иначе. Это была отличная победа, и я ее предсказывал. Я был единственным, кто это сделал.

И сейчас я тоже предсказываю, что побью Александра Усика. Как я уже говорил, если я не смогу победить Усика, то просто скажите, что я плохой боец", - заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу BoxNation.

В 2020 году Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Фьюри и Усик подерутся за титул абсолюта в хэвивейте 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее Тайсон шокировал признанием об Усике.

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