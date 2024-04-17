Дюбуа дал Фьюри совет на бой с Усиком

Британец признался, кого будет поддерживать в титульном поединке.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа высказался по поводу поединка чемпиона мира по версии WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам спортсмена, он будет болеть за "Цыганского короля", которому посоветовал бить по корпусу украинца.

Читай также: "Ждем результата": реванш Усик - Фьюри может быть отменен

"Посмотрим, уязвим ли Усик к ударам по корпусу. Я надеюсь, что Фьюри сделает это. Что бы ни случилось, я надеюсь, что Фьюри победит.

Советую ли я ему бить по корпусу? Да, по-любому. Набросься на него, дружище", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Поединок Фьюри против Усика состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что реванш Усик - Фьюри может быть отменен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!