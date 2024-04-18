iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер выбрал более легкого для себя соперника между Фьюри и Усиком

Американец оценил свои перспективы в боях.
Сегодня, 13:05
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Звездный американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик стал бы для него более легким соперником, нежели обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

По словам американеца, он готов к четвертому поединку с британцем, но с украинцем ему бы было легче.

Читай также: Дюбуа дал Фьюри совет на бой с Усиком

"Я верю, что четвертый раз встречусь с Тайсоном Фьюри. Пожалуй, из них двоих мне было бы проще драться с Александром. Я никогда не встречался с ним раньше. Стили делают бои, мы никогда не дрались, поэтому мы не знаем друг друга. Это было бы по-другому.

Когда ты дерешься с оппонентом, с которым до этого никогда не встречался, ты не знаешь, какие сюрпризы могут произойти. Но в конечном итоге я уважаю всех бойцов, которые выходят на ринг. Они рискуют своими жизнями ради других", - сказал Уайлдер в интервью Sky Sports.

Напомним, Уайлдер трижды дрался с Фьюри. Их первый бой закончился вничью, а затем Деонтей дважды проиграл досрочно.

Ранее Хргович сделал дерзкое заявление насчет возможного боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024 Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды
Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане
Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:56
Monte сыграет с paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
Европа14:50
Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды
Теннис14:42
Калинина сыграет с итальянкой на турнире в Руане
Бокс14:26
Тренер Дюбуа назвал условие, при котором Фьюри уничтожит Усика
Украина14:05
УПЛ: Заря примет Шахтер в перенесенном матче
Евро-202414:01
Стало известно, кто в Украине будет показывать матчи Евро-2024
Украина14:00
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Теннис13:40
Костюк сыграет с китаянкой на турнире в Германии
Бокс13:31
"Наглухо вырубает": тренер Уайлдера дал дерзкий прогноз на бой с Усиком
Лига Чемпионов13:15
"Номер 1, всегда": Жена лично поддерживала Лунина на трибунах Этихада в матче с Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK