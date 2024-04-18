Уайлдер выбрал более легкого для себя соперника между Фьюри и Усиком

Звездный американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик стал бы для него более легким соперником, нежели обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

По словам американеца, он готов к четвертому поединку с британцем, но с украинцем ему бы было легче.

Читай также: Дюбуа дал Фьюри совет на бой с Усиком

"Я верю, что четвертый раз встречусь с Тайсоном Фьюри. Пожалуй, из них двоих мне было бы проще драться с Александром. Я никогда не встречался с ним раньше. Стили делают бои, мы никогда не дрались, поэтому мы не знаем друг друга. Это было бы по-другому.

Когда ты дерешься с оппонентом, с которым до этого никогда не встречался, ты не знаешь, какие сюрпризы могут произойти. Но в конечном итоге я уважаю всех бойцов, которые выходят на ринг. Они рискуют своими жизнями ради других", - сказал Уайлдер в интервью Sky Sports.

Напомним, Уайлдер трижды дрался с Фьюри. Их первый бой закончился вничью, а затем Деонтей дважды проиграл досрочно.

Ранее Хргович сделал дерзкое заявление насчет возможного боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!