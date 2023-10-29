Холанд установил очередное достижение в АПЛ
В рамках центрального матча 10 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встречается с Манчестер Сити.
Дублем в данном противостоянии отличился Эрлинг Холанд. Данные голы стали для него 19 и 20 соответственно в выездных матчах АПЛ.
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Таким образом, норвежец установил очередное достижение, достигнув отметки в 20 голов в матчах на выезде в рамках чемпионата Англии быстрее всех. Для этого ему понадобилось 23 матча.
Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду cборной Англии Кевину Филлипсу, которому удалось подобное за 28 поединков.
На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:2 в пользу Ман Сити.
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