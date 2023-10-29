Холанд установил очередное достижение в АПЛ

Форвард "горожан" быстрее всех достиг отметки в 20 голов в выездных матчах чемпионата Англии.

В рамках центрального матча 10 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встречается с Манчестер Сити.

Дублем в данном противостоянии отличился Эрлинг Холанд. Данные голы стали для него 19 и 20 соответственно в выездных матчах АПЛ.

Читай также: Ман Сити впервые пробил пенальти на Олд Траффорд в рамках АПЛ

Таким образом, норвежец установил очередное достижение, достигнув отметки в 20 голов в матчах на выезде в рамках чемпионата Англии быстрее всех. Для этого ему понадобилось 23 матча.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду cборной Англии Кевину Филлипсу, которому удалось подобное за 28 поединков.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:2 в пользу Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!