Ман Сити впервые пробил пенальти на Олд Траффорд в рамках АПЛ

И сразу же забил.

В рамках центрального матча 10 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимает Манчестер Сити.

На 26 минуте поединка после просмотра VAR в ворота "красных дьяволов" был назначен пенальти за фол на Родри.

Данный 11-метровый стал первым для "горожан" на домашнем стадионе Манчестер Юнайтед в рамках всех матчей между командами в АПЛ. К точке подошел Эрлинг Холанд и реализовал стандарт.

Если говорить обо всех турнирах, то Ман Сити в последний раз пробивал пенальти на Олд Траффорд еще в 1992 году.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:1 в пользу коллектива Пепа Гвардиолы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!