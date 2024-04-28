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ПСЖ мог досрочно стать чемпионом Франции, но не справился с аутсайдером

Гавр не пустил парижан к очередному титулу.
Сегодня, 00:44
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В субботу, 27 апреля, ПСЖ мог оформить досрочное чемпионство в матче с Гавром в 31-м туре Лиги 1.

В первые 10 минут Дембеле мог открывать счет, но ни разу не попал в ворота, а вот гости попали, и уже на 19-й минуте неожидано повели в счете. Но не надолго, уже через 10 минут Барколя сравнял счет.

Гавр не сдался и снова вышел вперед и снова забил. На перерыв команды уходили при преимуществе гостей. Во втором тайме Энрике выпустил Мбаппе, чтобы исправить ситуацию, но что-то пошло не по плану, и уже на 61-й минуте парижане летели 1:3.

Вскоре Хакими с Рамушем разыграли отличную комбинацию и отыграли один мяч. Гавр был близок к сенсации, но на 90+5 минуте Рамуш все же забил третий гол ПСЖ и свел матч вничью. 

Статистика матча ПСЖ - Гавр 15-го тура чемпионата Франции

ПСЖ - Гавр 3:3
Голы: Барколя, 29, Хакими, 78, Рамуш, 90+5 - Опери, 19, Айю, 38, Туре (пенальти), 61

Ожидаемые голы (xG): 2.97 - 1.04
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 11 - 2
Фолы: 10 - 8
Атаки: 176 - 60

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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