Ньюкасл в матче с Шеффилдом установил рекорд результативности АПЛ

В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги Ньюкасл на своем поле уничтожил Шеффилд Юнайтед со счетом 5:1.

"Сороки" оформили волевой разгром, но он даже не стал самым результативным для них в этом сезоне, ведь в матче первого круга команда Эдди Хау разнесла своего оппонента со счетом 8:0.

Как сообщает Opta, за два матча с "клинками" Ньюкасл забил тринадцать голов - это самое большое количество голов в истории турнира, которое одна команда забила в ворота другой в рамках одного сезона АПЛ.

13 - Newcastle have scored 13 Premier League goals against Sheffield United this season, the most one team has scored against another in a single campaign in the competition's history. Gluttons. #NEWSHU pic.twitter.com/UbyovSleGW