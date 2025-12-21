iSport.ua
Эвертон - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 20.12.2025

"Канониры" взяли три очка в поединке благодаря голу с пенальти.
Сегодня, 00:08       Автор: Игорь Мищук
Арсенал победил Эвертон / Getty Images
Арсенал победил Эвертон / Getty Images

В субботу, 20 декабря, Эвертон встречался дома с Арсеналом в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонская команда одержала минимальную победу над "ирисками" со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти.

Читай также: Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм

"Канониры" получили право на одиннадцатиметровый удар в середине первого тайма. Защитник Эвертона Джейк О'Брайен сыграл рукой в своей штрафной, а арбитр после консультации с VAR принял решение указать на "точку". Пенальти успешно реализовал Виктор Дьокереш.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле весь матч и заработал желтую карточку на 26-й минуте после назначения пенальти за излишние эмоции в споре с рефери.

Арсенал с 39 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая на два балла Манчестер Сити. Эвертон занимает десятое место, имея в своем активе 24 пункта.

Статистика матча Эвертон - Арсенал 17-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Арсенал 0:1

Гол: Дьокереш, 27 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.20 - 1.81
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 2 - 3
Фолы: 4 - 5

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен - Ироегбунам, Гарнер, Алькарас (Рель, 76) - Грилиш, Барри (Бету, 66), Макнил (Диблинг, 75).

Арсенал: Райя - Тимбер, Инкапие, Салиба, Калафиори - Райс, Субименди, Эдегор (Мерино, 88) - Сака, Дьокереш (Жезус, 65), Троссар (Мартинелли, 80).

Предупреждения: Миколенко, Тарковски - Дьокереш.

