Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3: обзор матча и результат игры 29.10.2023

"Красные дьяволы" не смогли почтить память сэра Бобби Чарльтона, опозорившись на своем поле в игре против заклятого врага.

В воскресенье, 29 октября, на Олд Траффорд состоялось дерби Манчестера - Юнайтед играл против Сити.

Поединок начался с того, что на стадионе прошла церемония в честь сэра Бобби Чарльтона, который недавно ушел из жизни. Фанаты "красных дьяволов" также подготовились, организовав на трибуне огромную надпись "сэр Бобби", попутно запустив баннер.

Но даже в такой день Юнайтед не смог составить должную конкуренцию своему противнику.

В середине первого тайма главный арбитр встречи Пол Тирни после просмотра повтора назначил пенальти в ворота хозяев поля за сомнительный фол Расмуса Хойлунда на Родри.

К мячу подошел Эрлинг Холанд - норвежский форвард спокойно переиграл с "точки" Андре Онана.

И сразу после 15-минутного отдыха "горожане" удвоили свое преимущество. Бернарду Силва навесил на дальнюю штангу, где Холанд был в полном одиночестве (Джонни Эванс почему-то решил бросить своего игрока и побежал вперед). Эрлинг без проблем замкнул подачу точным ударом головой.

Примерно в этот момент стало понятно, что Манчестер останется синим. У команды Эрика тен Хага практически ничего не получалось, чего не скажешь о подопечных Пепа Гвардиолы, которые довели счет до разгромного.

За десять минут до конца Родри нанес удар с дальней дистанции, который отразил Онана. Первым на мяче оказался Холанд, которого "проспал" Эванс. Норвежец прострелил на левую штангу, куда набегал Фил Фоден, который успешно переправил мяч в сетку ворот.

Erling Haaland showed Phil Foden the way 😅 pic.twitter.com/IBnAffms76 — GOAL (@goal) October 29, 2023

За оставшееся время "красные дьяволы" не смогли даже организовать финальный штурм ради гола престижа. И если бы не прекрасная игра Онана, счет был бы куда крупнее. А так Сити вновь побеждает в манчестерском дерби, показав, кто сейчас в городе главный.

Победа вернула "горожан" на третье место - у банды Гвардиолы теперь 24 очка. Юнайтед в свою очередь остается на восьмой строчке, заработав за десять туров всего 15 баллов.

Читай также: Ливерпуль не испытал проблем в матче с Ноттингем Форест

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити десятого тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3

Голы: Холанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 80.

Ожидаемые голы (xG): 0,94 - 3,90

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 7 - 21

Удары в створ: 3 - 10

Фолы: 9 - 6

Манчестер Юнайтед: Онана - Линделеф (Регилон, 74), Магуайр, Эванс, Далот - Амрабат (Маунт, 46), МакТоминей, Эриксен (Антони, 86) - Фернандеш, Хойлунд (Гарначо, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 86).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Стоунз, Гвардиол - Родри, Силва, Фоден, Альварес (Ковачич, 87), Грилиш (Доку, 87) - Холанд.

Предупреждения: Онана, Амрабат, Антони, Фернандеш - Фоден.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!