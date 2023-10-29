Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0: обзор матча и результат игры 29.10.2023

Мерсисайдцы завоевали легкую победу и поддержали Луиса Диаса, который переживает тяжелый момент в жизни.

В воскресенье, 29 октября, в рамках десятого тура АПЛ состоялся матч, в котором Ливерпуль принимал Ноттингем Форест.

Из-за трагедии в семье мерсисайдцам не мог помочь Луис Диас. Но и без колумбийца команда Юргена Клоппа одолела своего оппонента.

В середине первого тайма "красным" удалось за короткий промежуток времени организовать сразу два гола: сначала отличился Диогу Жота, затем - Дарвин Нуньес. Причем Жота сразу же схватил футболку Диаса, напомнив, что они поддерживают его в это непростое время.

После перерыва гости активнее заиграли, но это им никак не помогло. А вот Ливерпуль забил третий гол. Мохамед Салах обыграл вышедшего из ворот Мэтта Тернера и отправил мяч уже в пустые ворота, установив окончательный счет поединка.

Ливерпуль занимает четвертое место, имея в активе 23 очка. Ноттингем Форест идет шестнадцатым, заработав 10 баллов.

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Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест десятого тура АПЛ

Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0

Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.

Ожидаемые голы (xG): 3,10 - 0,45

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 9 - 13

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 89), Конате, ван Дейк, Цимикас - Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх (Эллиотт, 58) - Салах, Нуньес (Эндо, 80), Жота (Гакпо, 58).

Ноттингем Форест: Тернер - Орье, Боли (Авонии, 69), Ниакате, Мурильо, Айна (Тоффоло, 69) - Гиббс-Уайт (Уильямс, 83), Мангала (Сантос, 83), Сангаре, Домингес (Йейтс, 69) - Эланга.

Предупреждения: Александер-Арнольд, Мак Аллистер - Мангала, Домингес, Сангаре.

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