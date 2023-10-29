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Ворскла - Металлист 1925: обзор и результат матча чемпионата Украины

Олег Мозиль может винить себя в том, что его команда сегодня не победила.
Сегодня, 17:09
Ворскла - Металлист 1925 / upl.ua
Ворскла - Металлист 1925 / upl.ua

В рамках 12 тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле приняла Металлист 1925.

Именно гости открыли счет в матче хотя и подошли к матчу в статусе аутсайдера, и играли вторым номером большую часть встречи. Харьковчан еще в первом тайме вывел вперед Алексей Сидоров.

Оставшиеся голы в матче зрители увидели уже после перерыва. Полтавчане на первых минутах второго тайма сравняли счет благодаря голу Виктора Корниенко.

На 78 минуте Металлист 1925 снова вышел вперед. Своей команде помог Марьян Фарина. Впрочем, лидерство гостей держалось на табло недолго. Уже чужой команде помог Олег Мозиль.

Футболист Ворсклы Иван Нестеренко попытался навесить с фланга в штрафную, но его подачу прервал один из защитников харьковчан и Мозиль должен был уверенно брать мяч в руки после рикошета, но Олег не сумел этого сделать и от его головы мяч залетел в ворота, что помогло полтавскому коллективу уйти от поражения.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Металлист 1925

Ворскла - Металлист 1925 2:2

Голы: Корниенко, 47, Нестеренко, 83 - Сидоров, 17, Фарина, 78

Удары: 10 - 5
Удары в створ: 6 - 4
Владение мячом: 55% - 45%
Атаки: 99 - 88

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 57), Корниенко - Скляр, Челядин - Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 76) - Степанюк.

Металлист 1925: Мозиль - Курило, Е. Ткачук, Фарина, Безуглый - Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук (Бичек, 64) - Юсов (Чирук, 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко, 64).

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