Родителей футболиста Ливерпуля похитили преступники

Семья вингера Ливерпуля Луиса Диаса попала в беду на родине. Об этом сообщает Semana.

Отца и мать футболиста похитили в городе Барранкас. Существует уже две версии того, как все произошло.

В первой говорится, что во время поездки на автомобиле родителей Диаса перехвалили неизвестные на мотоциклах, заставив их поехать с ними. Вторая гласит, что Луиса Мануэля и Силенис Маруланду похитили во время просмотра футбола.

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В данный момент известно, что колумбийские военные и полицейские пытаются освободить похищенных. Пока что удалось спасти маму Диаса.

Операция все еще продолжается и правоохранительные органы ищут способы освободить отца игрока.

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