Родителей футболиста Ливерпуля похитили преступники
Семья вингера Ливерпуля Луиса Диаса попала в беду на родине. Об этом сообщает Semana.
Отца и мать футболиста похитили в городе Барранкас. Существует уже две версии того, как все произошло.
В первой говорится, что во время поездки на автомобиле родителей Диаса перехвалили неизвестные на мотоциклах, заставив их поехать с ними. Вторая гласит, что Луиса Мануэля и Силенис Маруланду похитили во время просмотра футбола.
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В данный момент известно, что колумбийские военные и полицейские пытаются освободить похищенных. Пока что удалось спасти маму Диаса.
Операция все еще продолжается и правоохранительные органы ищут способы освободить отца игрока.
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