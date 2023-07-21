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Вратаря ПСЖ ограбили и попытались похитить

К счастью, никто не пострадал.
Сегодня, 13:13
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и его девушка стали жертвами преступников, сообщает Actu17.

В ночь на 21 июля неизвестные ворвались в дом итальянца, похитили и связали его вместе с женой.

К счастью, футболисту удалось освободиться и вместе с супругой укрыться в соседнем отеле. Именно персонал отеля и вызвал полицию.

Преступникам удалось скрыться, Джиджи оценил полученный ущерб в полмиллиона евро. Теперь делом займется французская полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.

Ранее, напомним, стало известно, что ПСЖ готовит для Мбаппе долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Доннарумма

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