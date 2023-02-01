Раскованные изменения: Джорджина Родригес шокировала поклонников своим новым образом

В зимнее трансферное окно нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).

37-летний португальский футболист пока не отметился результативными действиями в официальных играх команды, продолжая адаптироваться к новому футболу.

В это время возлюбленная Роналду Джорджина Родригес успешно осваивается на Ближнем Востоке. Девушка в Instagram опубликовала серию фотографий, на котором она позирует в новом образе.

Родригес была одета во все фиолетовое во время посещения торгового зала. Также она сделала новую яркую прическу - с роскошных локонов в косу.

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Джорджина надела укороченный топ и юбку, чем удивила своих подписчиков в социальной сети, которые оставляли различные комментарии:

"Это горячо!".

"Шикарно!".

"Волосы поразительные, как и ты!.

"Джорджина становится знаковой!".

Примечательно, что меньше чем за сутки пост собрал более трех миллионов лайков и 12 тысяч комментарий.

Ранее сообщалось, что Роналду подарили часы стоимостью более полумиллиона фунтов после перехода в Ан-Наср.