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Роналду подарили часы стоимостью более полумиллиона фунтов после перехода в Ан-Наср

В экземпляр, который подарили португальцу, инкрустировано более 300 драгоценных редкостных камней.
Сегодня, 19:43
Криштиану Роналду / Instagram
Криштиану Роналду / Instagram

Криштиану Роналду презентовали дорогостоящие часы в качестве подарка после перехода в Ан-Наср.

Дизайн часов от Jacob & Co отдает дань уважения Саудовской Аравии и исполнен в том же оттенке зеленого, что и флаг страны.

Подарок украшен 338 драгоценынми редкостными камнями и изготовленный из 18-каратного белого золота. Стоимость такой модели - 630 тысяч фунтов.

Стоит сказать, что презент не принес португальцу удачи. В первых двух матчах за "всемирный клуб" форвард не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее фанаты Аль-Иттихада провоцировали Роналду кричалкой.


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