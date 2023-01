Месси, Месси: фанаты интересной "кричалкой" встретили Криштиану Роналду

Легендарный форвард Криштиану Роналду вместе со своим новым клубом Ан-Насром приехал на матч Суперкубка Саудовской Аравии на стадион имени Короля Фахда.

Когда футболисты вышли на футбольное поле, некоторые фанаты начали запевать "кричалку", повторяя одно слово - Месси.

Подобное повторилось и когда футболисты покидали поле.

They trolled Messi when PSG fans booed him and taunt him and now Saudi Arabia fans is taunting Ronaldo with "Messi Messi " chants after he lost the Saudi Supercup to Al-Ittihad. 😭😂😂



Karma is a bitch pic.twitter.com/60Qopcl4oH