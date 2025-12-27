Полузащитник АЗ оказался в сфере интересов топ-клубов Европы

Трансфер Смита может обойтись в 60 млн евро.

Манчестер Юнайтед, мадридский Реал и Барселона нацелились на 19-летнего хавбека нидерландского АЗ.

По данным The Athletic, Кес Смит является воспитанником АЗ. Текущий сезон стал для полузащитника вторым во взрослой команде: в 15 матчах Эредивизи он отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

Отмечается, что нидерландский клуб не хочет продавать игрока, однако, если все-таки дойдет до трансфера, АЗ рассчитывает выручить около 60 миллионов евро.

На данный момент ни один из клубов не проводил переговоров с представителями Смита или его команды.

