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Криштиану проиграл первый "матч за трофей" в Саудовской Аравии

Ан-Наср уступил в матче за Суперкубок страны.
Сегодня, 22:53
Талиска и Роналду
Талиска и Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду принял участие в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии, в котором его Ан-Наср встречался с командой Аль-Иттихад.

Еще в первом тайме Аль-Иттихад забил два гола в ворота Давида Оспины. В середине второй половины бразилец Талиска сократил отставание в счете, но дожать соперника Ан-Насру не удалось. В концовке встречи они пропустили третий гол.

Аль-Иттихад - Ан-Наср 3:1
Голы: Ромариньо, 15, Хамдалла, 43, Шанкити, 90+4 — Талиска, 67

Отметим, что Роналду отыграл все 90 минут встречи. 

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В финальном матче за Суперкубок Саудовской Аравии Аль-Иттихад сыграет против команды Аль-Фейха, которая в своем полуфинале одолела Аль-Хиляль.


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