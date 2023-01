Пирс Морган - о поражении МЮ: Вот что бывает, когда высокомерный тренер не уважает Роналду и его заменяют тем, чья фамилия звучит как австрийская колбаса

Журналист Пирс Морган высказался о поражении Манчестер Юнайтед в матче против Арсенала.

Британец считает, что данный проигрыш следствие ухода Роналду и того. что клуб вместо него приобрел "ноунейма".

"Поздравляю МЮ. Вот что бывает, когда приглашаешь высокомерного тренера, который не уважает Роналду.

Он идет в таком плохом стиле, а потом его заменяют тем, о ком я никогда не слышал и чья фамилия звучит как австрийская колбаса", – написал он в Twitter.

Congrats ⁦@ManUtd⁩ - that’s what happens when you hire an arrogant coach who disrespects the 🐐 ⁦@Cristiano⁩ so badly he leaves - and then replaces him with someone I’ve never heard of who sounds like an Austrian sausage. #Weghorst pic.twitter.com/Gk2rCo9aMw