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Пирс Морган - о поражении МЮ: Вот что бывает, когда высокомерный тренер не уважает Роналду и его заменяют тем, чья фамилия звучит как австрийская колбаса

Главный фанат Криштиану снова встал на его защиту.
Вчера, 23:12
Пирс Морган
Пирс Морган

Журналист Пирс Морган высказался о поражении Манчестер Юнайтед в матче против Арсенала.

Британец считает, что данный проигрыш следствие ухода Роналду и того. что клуб вместо него приобрел "ноунейма".

"Поздравляю МЮ. Вот что бывает, когда приглашаешь высокомерного тренера, который не уважает Роналду.

Он идет в таком плохом стиле, а потом его заменяют тем, о ком я никогда не слышал и чья фамилия звучит как австрийская колбаса", – написал он в Twitter.

Напомним, ранее Морган рассказал, после чего Тен Хаг извинится перед Роналду.


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