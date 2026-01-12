Манчестер Сити рассчитывает на еще один громкий трансфер в январе

Манчестер Сити планирует подписать Марка Гэхи, утверждает The Independent.

"Горожане" готовы выплатить около 40 млн евро Кристал Пэлас уже в январе, чтобы не бороться за защитниками летом на рынке свободных агентов.

Стороны уже начали переговоры, и, очевидно, что такой вариант может оказаться предпочтительным для "орлов". Летом они все равно потеряют Гэхи бесплатно.

Однако сам англичанин не заинтересован в переходе в Сити. Гэхи хочет доработать свой контракт до конца, а летом присоединится к Ливерпулю или Арсеналу.

На текущий момент все зависит от того, сумеет ли Сити переубедить англичанина, так как договорится с Кристал Пэлас будет значительно проще.

Ранее также сообщалось, что форвард Атлетико может отказать Роме.

