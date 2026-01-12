iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити рассчитывает на еще один громкий трансфер в январе

Марк Гэхи не заинтересован в таком переходе.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гэхи / Getty Images
Марк Гэхи / Getty Images

Манчестер Сити планирует подписать Марка Гэхи, утверждает The Independent.

"Горожане" готовы выплатить около 40 млн евро Кристал Пэлас уже в январе, чтобы не бороться за защитниками летом на рынке свободных агентов.

Стороны уже начали переговоры, и, очевидно, что такой вариант может оказаться предпочтительным для "орлов". Летом они все равно потеряют Гэхи бесплатно.

Однако сам англичанин не заинтересован в переходе в Сити. Гэхи хочет доработать свой контракт до конца, а летом присоединится к Ливерпулю или Арсеналу.

На текущий момент все зависит от того, сумеет ли Сити переубедить англичанина, так как договорится с Кристал Пэлас будет значительно проще.

Ранее также сообщалось, что форвард Атлетико может отказать Роме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Гехи

Статьи по теме

Бавария планирует дождаться лета ради бесплатного трансфера звезды Кристал Пэлас Бавария планирует дождаться лета ради бесплатного трансфера звезды Кристал Пэлас
Реал следит за двумя молодыми центральными защитниками Реал следит за двумя молодыми центральными защитниками
Ливерпуль - единственный претендент на защитника сборной Англии в январе Ливерпуль - единственный претендент на защитника сборной Англии в январе
Реал нацелился на защитника Кристал Пэлас Реал нацелился на защитника Кристал Пэлас

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Европа19:55
Реал объявил, кто заменит Алонсо во главе команды
Европа19:28
Хаби Алонсо уволили с поста тренера Реала
Бокс18:59
Хргович назвал своих потенциальных соперников
Европа18:29
Ключевой полузащитник Тоттенхэма выбыл на несколько месяцев
Европа17:58
Манчестер Сити рассчитывает на еще один громкий трансфер в январе
Бокс17:50
"Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером
Европа17:28
Сульшер отвернул от себя руководство МЮ своими требованиями
Киберспорт17:09
NaVi снова встретятся с Mouz на квалификации ESL One Birmingham
Европа16:59
Форвард Атлетико может отказать Роме ради возвращения в другой клуб Серии А
Бокс16:33
Менеджер Фьюри рассказал, сколько боев тот собирается провести в этом году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK