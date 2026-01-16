Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас

Защитник Кристал Пэлас Марк Гэхи покинет команду, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что летом сорвался переход Гэхи в Ливерпуль, однако защитник не стал продлевать контракт, намереваясь присоединиться к мерсисайдцы летом.

Однако Кристал Пэлас не захотел терять игрока бесплатно и в январе принял предложение от Манчестер Сити.

Как сообщает инсайдер, Гэхи обошёлся "горожанам" в 20 млн фунтов. Сам игрок уже так же дал согласие на переход.

Ожидается, что трансфер официально состоится уже на следующей неделе.

Ранее также сообщалось, что кипер Барселоны согласился покинуть команду.

