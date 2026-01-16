iSport.ua
Футбол

Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас

Марк Гэхи согласился на трансфер.
Сегодня, 16:40       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гэхи / Getty Images
Защитник Кристал Пэлас Марк Гэхи покинет команду, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что летом сорвался переход Гэхи в Ливерпуль, однако защитник не стал продлевать контракт, намереваясь присоединиться к мерсисайдцы летом.

Однако Кристал Пэлас не захотел терять игрока бесплатно и в январе принял предложение от Манчестер Сити.

Как сообщает инсайдер, Гэхи обошёлся "горожанам" в 20 млн фунтов. Сам игрок уже так же дал согласие на переход.

Ожидается, что трансфер официально состоится уже на следующей неделе.

Ранее также сообщалось, что кипер Барселоны согласился покинуть команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Гехи

