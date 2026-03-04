iSport.ua
Экс-пилот Макларен поделился мнением о заднем антикрыле Феррари

Считает новое антикрыло Скудерии заставит соперников тратить ресурсы впустую.
Сегодня, 12:54       Автор: Валентина Чорноштан
Дэвид Култхард / Getty Images
Дэвид Култхард / Getty Images

Накануне издание AutoRacer сообщило, что Феррари решила начать новый сезон без уникального антикрыла. Добавим, что на предсезонных тестах итальянская команда продемонстрировала заднее антикрыло с вращающимся активным элементом.

Бывший пилот Макларен и Ред Булл Дэвид Култхард высказался о необычном заднем антикрыле.

По его словам, это может быть отвлекающим манёвром. Возможно, это был их небольшой побочный проект, и теперь другие команды займутся изучением этой конструкции с использованием CFD — вычислительной гидродинамики.

"Привлечение группы дизайнеров для изучения данного вопроса означает, что команды не смогут использовать эти ресурсы для работы над собственным болидом", — цитирует шотландского гонщика Planet F1.

К слову,  Формула-1 может сократить сезон 2026 года до 22 этапов.

К слову,  Формула-1 может сократить сезон 2026 года до 22 этапов.

