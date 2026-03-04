Экс-пилот Макларен поделился мнением о заднем антикрыле Феррари
Считает новое антикрыло Скудерии заставит соперников тратить ресурсы впустую.
Накануне издание AutoRacer сообщило, что Феррари решила начать новый сезон без уникального антикрыла. Добавим, что на предсезонных тестах итальянская команда продемонстрировала заднее антикрыло с вращающимся активным элементом.
Бывший пилот Макларен и Ред Булл Дэвид Култхард высказался о необычном заднем антикрыле.
По его словам, это может быть отвлекающим манёвром. Возможно, это был их небольшой побочный проект, и теперь другие команды займутся изучением этой конструкции с использованием CFD — вычислительной гидродинамики.
"Привлечение группы дизайнеров для изучения данного вопроса означает, что команды не смогут использовать эти ресурсы для работы над собственным болидом", — цитирует шотландского гонщика Planet F1.
К слову, Формула-1 может сократить сезон 2026 года до 22 этапов.
