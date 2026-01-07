iSport.ua
Бавария планирует дождаться лета ради бесплатного трансфера звезды Кристал Пэлас

Надеяться что никто не подпишет Гехи зимой.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Гехи / Getty Images
Марк Гехи / Getty Images

Защитник Кристал Пэлас Марк Гехи заинтересовал несколько топ-клубов из Европы, одним из которых является немецкий гранд Бавария.

У английского защитника заканчивается контракт с "орлами" летом 2026 года, и 25-летний игрок не спешит его продлевать. Из-за этого множество команд планируют подписать его в качестве свободного агента.

Добавим, что Кристал Пэлас установил ценник на центрального защитника в размере 35 миллионов фунтов.

За ситуацией вокруг игрока следят мадридский Реал, Барселона, Манчестер Сити и Бавария. Отмечается, что мюнхенский клуб надеется, что никто из конкурентов не подпишет Гехи зимой, и тогда они смогут оформить трансфер летом на правах свободного агента.

Тем временем Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Марк Гехи

