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Пирс Морган: После победы Арсенала в АПЛ тен Хаг извинится перед Роналду за неуважение

Телеведущий вновь встал на защиту португальского футболиста.
Сегодня, 21:19
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Британский журналист Пирс Морган ждет извинений от главного тренера Манчестер Эрик тен Хаг перед форвардом Криштиану Роналду.

"Когда мы Арсенал выиграет лигу, а Юнайтед – нет, потому что они избавились от величайшего, я ожидаю, что Эрик тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему", – сказал Морган в интервью talkSPORT.

Напомним, в конце ноября Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду после интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану.

После этого, форварда на правах свободного агента перешел в Ан-Наср, с которым подписал контракт на два года.

Ранее сообщалось, что Роналду будет капитаном команды звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля в матче против ПСЖ.

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