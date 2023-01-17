Пирс Морган: После победы Арсенала в АПЛ тен Хаг извинится перед Роналду за неуважение
Телеведущий вновь встал на защиту португальского футболиста.
Британский журналист Пирс Морган ждет извинений от главного тренера Манчестер Эрик тен Хаг перед форвардом Криштиану Роналду.
"Когда мы Арсенал выиграет лигу, а Юнайтед – нет, потому что они избавились от величайшего, я ожидаю, что Эрик тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему", – сказал Морган в интервью talkSPORT.
Напомним, в конце ноября Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду после интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану.
После этого, форварда на правах свободного агента перешел в Ан-Наср, с которым подписал контракт на два года.
Ранее сообщалось, что Роналду будет капитаном команды звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля в матче против ПСЖ.