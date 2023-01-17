Пирс Морган: После победы Арсенала в АПЛ тен Хаг извинится перед Роналду за неуважение

Британский журналист Пирс Морган ждет извинений от главного тренера Манчестер Эрик тен Хаг перед форвардом Криштиану Роналду.

"Когда мы Арсенал выиграет лигу, а Юнайтед – нет, потому что они избавились от величайшего, я ожидаю, что Эрик тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему", – сказал Морган в интервью talkSPORT.

Напомним, в конце ноября Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду после интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану.

После этого, форварда на правах свободного агента перешел в Ан-Наср, с которым подписал контракт на два года.

Ранее сообщалось, что Роналду будет капитаном команды звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля в матче против ПСЖ.