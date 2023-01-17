Роналду будет капитаном команды звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля в матче против ПСЖ

Форвард Криштиану Роналду стал капитаном команды, которая проведет матч против ПСЖ. Об этом сообщает руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии.

37-летний португалец получил капитанскую повязку от Турки Аль аш-Шейха. 19 января в Эр-Рияде состоится товарищеская игра между парижанами и сборной, составленной из игроков Ан-Насра и Аль-Хиляля.

Напомним, Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии в конце декабря, но пока не дебютировал за саудовский клуб. Португалец подписал контракт с клубом на два года.

Ранее сообщалось, что Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии.