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Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии

Португалец пообщался с Анчелотти и Карлосом.
Сегодня, 19:42
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду побывал на тренировке Реала в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

37-летний португалец наблюдал за тренировкой со скамейки запасных, а после нее пообщался с главным тренером Карло Анчелотти и экс-защитником клуба Роберто Карлосом.

Напомним, Реал участвует в розыгрыше Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии. В финале турнира мадридский клуб встретится с Барселоной.

Ранее сообщалось, что саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид ан-наср

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