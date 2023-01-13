Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии
Португалец пообщался с Анчелотти и Карлосом.
Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду побывал на тренировке Реала в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
37-летний португалец наблюдал за тренировкой со скамейки запасных, а после нее пообщался с главным тренером Карло Анчелотти и экс-защитником клуба Роберто Карлосом.
Напомним, Реал участвует в розыгрыше Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии. В финале турнира мадридский клуб встретится с Барселоной.
Ранее сообщалось, что саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду.