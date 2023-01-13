Саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду

Саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди готов заплатить 2,2 млн фунтов за специальный VIP-билет на матч, где сойдутся Лионель Месси и Криштиану Роналду, сообщает The Guardian.

Напомним, что 19 января состоится поединок между ПСЖ и командой звезд Аль-Хиляля и Ан-Насра. Это событие привлекло внимание фанатов футбола, потому что это может стать последним очным противостоянием Месси и Роналду.

Именно поэтому в Саудовской Аравии проходит аукцион, где разыгрывается специальный пропуск на эту встречу, "За пределами воображения", который позволит не только посмотреть матч, но и присутствовать на церемонии награждения и затем посетить раздевалки команд.

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Генеральный директор AqarOne Мушреф аль-Гамди в настоящее время является лидером аукциона со ставкой в 2,2 млн фунтов. У кого угодно есть время до вторника, чтобы перебить предложение саудовского богача.

Напомним, что в последний раз Месси и Роналду встречались на поле в 2020 году. Тогда Ювентус обыграл Барселону со счетом 3:0, а португналец записал на свой счет дубль.