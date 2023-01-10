Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля

Красиво жить не запретишь, особенно когда получаешь 200 миллионов евро в год.

Переехав в Саудовскую Аравию, где он будет играть ближайшие 2,5 года, Криштиану Роналду пока что не обзавелся домом.

Первое время 37-летний португалец планирует жить вместе со своей большой семьей в отеле "Four Seasons" в Эр-Рияде.

А чтобы всем было уютно и комфортно, Роналду арендует 17 комнат "Kingdom Tower", с 48 по 50 этажи. Об этом поведала испанская Marca, которая побывала в гостях у форварда Ан-Насра.

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Сообщается, что за подобную роскошь Криштиану будет отдавать 250 тысяч фунтов ежемесячно. При этом ожидается, что со временем Роналду переедет в особняк за 10,5 миллионов.