Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче против ПСЖ

Парижане сыграют против объединенных составов Ан-Насра и Аль-Хиляля.

Французский ПСЖ отправится в турне, которое пройдет в середине января.

В рамках данного тура парижане сыграют с объединенными составами Ан-Насра и Аль-Хиляля. Матч пройдет 19 января.

Тренер Ан-Насра Руди Гарсия подтвердил, что именно этот матч станет первым для Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что два матча "всемирного клуба" португалец пропускает из-за дисквалификации, которую он получил еще играя за МЮ.

Напомним, ранее Гарсия оценил адаптацию Роналду в новом клубе.