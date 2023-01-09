Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче против ПСЖ
Парижане сыграют против объединенных составов Ан-Насра и Аль-Хиляля.
Французский ПСЖ отправится в турне, которое пройдет в середине января.
В рамках данного тура парижане сыграют с объединенными составами Ан-Насра и Аль-Хиляля. Матч пройдет 19 января.
Тренер Ан-Насра Руди Гарсия подтвердил, что именно этот матч станет первым для Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Стоит отметить, что два матча "всемирного клуба" португалец пропускает из-за дисквалификации, которую он получил еще играя за МЮ.
Напомним, ранее Гарсия оценил адаптацию Роналду в новом клубе.