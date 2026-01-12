iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска

Часть футболистов киевской команды прошла медицинское обследование.
Сегодня, 15:06       Автор: Игорь Мищук
Динамо начинает подготовку ко второй части сезона / ФК Динамо Киев
Динамо начинает подготовку ко второй части сезона / ФК Динамо Киев

В понедельник, 12 января, игроки Динамо вышли из зимнего отпуска, который начался 18 декабря сразу после матча Лиги конференций против армянского Ноа.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, первая группа футболистов основной команды сегодня уже прошла плановый медосмотр.

Читай также: Динамо распрощалось с защитником

В ее составе были Владимир Бражко, Назар Волошин, Владислав Герыч, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Яцык, Николай Шапаренко, Матвей Пономаренко, Владислав Захарченко, Кирилл Осипенко, Максим Коробов и Богдан Редушко.

Во вторник медобследование пройдет вторая группа игроков, после чего команда проведет первую тренировку в новом году.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с ведущим защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо распрощалось с защитником Динамо распрощалось с защитником
Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Украина15:59
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Украина15:35
Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского
Украина15:06
Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
Европа15:01
Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
Европа14:34
Рома готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро
Бокс14:28
"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке
Теннис14:18
Ястремская стартует на турнире WTA500 в Аделаиде. Уже определилась соперница для украинки
Биатлон13:45
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Украина13:29
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Бокс13:18
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK