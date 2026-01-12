Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
В понедельник, 12 января, игроки Динамо вышли из зимнего отпуска, который начался 18 декабря сразу после матча Лиги конференций против армянского Ноа.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, первая группа футболистов основной команды сегодня уже прошла плановый медосмотр.
Читай также: Динамо распрощалось с защитником
В ее составе были Владимир Бражко, Назар Волошин, Владислав Герыч, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Яцык, Николай Шапаренко, Матвей Пономаренко, Владислав Захарченко, Кирилл Осипенко, Максим Коробов и Богдан Редушко.
Во вторник медобследование пройдет вторая группа игроков, после чего команда проведет первую тренировку в новом году.
Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с ведущим защитником.
