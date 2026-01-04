Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии
Нападающий сборной Португалии и саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду построил огромный особняк, в котором планирует поселиться после завершения карьеры.
Как сообщает издание Mirror, новый дом Роналду находится на прибрежном курорте недалеко от Лиссабона. Работы над роскошным восьмикомнатным поместьем продолжались уже более трех лет и теперь наконец-то завершены.
Эта огромная недвижимость является одной из самых больших и дорогих в стране. Он оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
Здесь есть огромный бассейн и подземный паркинг для коллекции автомобилей Роналду.
Напомним, что на старте нового года Ан-Наср вместе с Криштиану Роналду потерпел первое поражение в сезоне.
