Роналду озвучил свою главную цель на остаток карьеры
Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей главной цели на остаток карьеры.
Накануне 40-летний футболист третий раз подряд был признан лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards, и, выступая на церемонии награждения, португалец заявил, что хочет достичь отметки в тысячу голов, если не помешают травмы.
"Продолжать играть тяжело, но у меня по-прежнему есть страсть и я мотивирован продолжать. Неважно, где я играю - на Ближнем Востоке или в Европе, я всегда получаю удовольствие от футбола. Я хочу выигрывать трофеи, забивать голы.
Я хочу продолжать. И вы знаете, какая моя цель. Я хочу и дальше завоевывать трофеи и достичь отметки, о которой все знают. Я уверен, что доберусь до нее, если не будет травм. Если на то божья воля", - заявил Роналду.
🚨 Cristiano Ronaldo: “I want more titles and I will reach that number”. 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣@Globe_Soccer 🎥 pic.twitter.com/SH3uTkoCSC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025
На данный момент в активе португальского нападающего 956 забитых мячей.
