Роналду озвучил свою главную цель на остаток карьеры

40-летний португалец рассказал, чего еще собирается достичь.
Сегодня, 11:25       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей главной цели на остаток карьеры.

Накануне 40-летний футболист третий раз подряд был признан лучшим игроком Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards, и, выступая на церемонии награждения, португалец заявил, что хочет достичь отметки в тысячу голов, если не помешают травмы.

Читай также: Роналду забил крутой гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии

"Продолжать играть тяжело, но у меня по-прежнему есть страсть и я мотивирован продолжать. Неважно, где я играю - на Ближнем Востоке или в Европе, я всегда получаю удовольствие от футбола. Я хочу выигрывать трофеи, забивать голы.

Я хочу продолжать. И вы знаете, какая моя цель. Я хочу и дальше завоевывать трофеи и достичь отметки, о которой все знают. Я уверен, что доберусь до нее, если не будет травм. Если на то божья воля", - заявил Роналду.

На данный момент в активе португальского нападающего 956 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Роналду избежал длительной дисквалификации и сможет сыграть со старта ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

