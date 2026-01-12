"Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером

Джон Фьюри не понимает, зачем украинскому чемпиону этот поединок.

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика против Деонтея Уайлдера.

По его словам, он не понимает, зачем украинский боксер собирается драться с соперником, который давно миновал свой пик.

Читай также: "Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом

"Уайлдер закончился. Ему нужно уйти на пенсию, прежде чем он получит необратимый ущерб. На мой взгляд, Усик просто издевается, желая драться с Деонтеем Уайлдером. Этот человек давно прошел свой пик, его не держат ноги, он больше не способен держать удар. Он отработанный материал.

Зачем себе это позволять? Зачем стелить себе солому, если ты не подрался с ним, когда он был на пике? Владея таким уровнем способностей, как у Усика, я бы так не позорился, желая драться с таким человеком вроде Деонтея Уайлдера", - приводит слова Джона Фьюри Seconds Out.

Ранее Джон Фьюри также заявил, что хочет увидеть третий бой своего сына с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!