Тренер Арсенала рассказал о сроках возвращения Хавертца

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, когда фанаты канониров увидят возвращение на поле Кая Хавертца.

По информации тренера, немецкий форвард, который не играл с 17 августа из-за травмы колена и уже перенёс операцию, вскоре вернётся в строй.

"Думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим на его реакцию на следующем этапе восстановления. Нам его не хватает. Это футболист, который выводит команду на совершенно другой уровень. Поэтому я очень рад, что он скоро вернётся", — приводят слова Артеты Reuters.

Напомним, что сейчас Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

