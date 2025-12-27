iSport.ua
Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ

Новый вариант замены Александера Исака.
Сегодня, 11:36       Автор: Антон Федорцив
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Форвард французского Пари Сен-Жермен Гонсалу Рамуш заинтересовал английский Ливерпуль. Мерсисайдцы изучат целесообразность подписания португальца, сообщает CaughtOffside.

"Красным" импонируют прессинг-действия и игра нападающего в штрафной. Аренда Рамуша – вариант временной замены травмированного Александера Исака. В то же время Ливерпуль рассматривает постоянные трансферы.

В нынешнем сезоне Рамуш сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 9 голов. Он остается резервистом французского гранда. Контракт португальца с ПСЖ действует до лета 2028 года.

К слову, ранее Ливерпуль обратил внимание на форварда мадридского Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Гонсалу Рамуш

