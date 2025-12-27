Сокомандник Михайлюка досрочно покинул матч с Детройтом из-за травмы

Партнер Святослава Михайлюка и новичок Юты Джаз Эйс Бэйли получил повреждение в матче против Детройт Пистонс.

Пятый номер драфта в первой половине игры получил растяжение левого бедра и после перерыва на площадку не вернулся.

Читай также: НБА: Финикс одолел Новый Орлеан, Мемфис разобрался с Милуоки

Отметим, что форвард не сумел набрать очков за 11 минут на паркете, тогда как в среднем за сезон Бэйли набирает 10,7 очка.

Тем временем его сокомандник, украинский баскетболист Святослав Михайлюк, обновил персональный рекорд в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!