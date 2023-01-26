Джорджина свела фанатов с ума, прорекламировав вторую серию шоу от Netflix
Знаменитая модель Джорджина Родригес, которая встречается с нападающим сборной Португалии и Ан-Наср Криштиану Роналду, проанонсировала вторую серию именного шоу от Netflix.
Девушка в Instagram опубликовала серию фотографий, на котором сообщила, что скоро выйдет именная програма.
Примечательно, что Джорджина поразила своих подписчиков в социальной сети, ведь на рекламном плакате была в черном топе с низким вырезом. Более того, она размахивала банковской карточкой, а к губам подносила свисток.
Читай также: Счастливый отпуск: Месси поделился семейными фотографиями с курорта
Фанаты девушки оставляли комментарии различного характера под рекламой шоу.
- "Как же мне это нравится".
- "Я не могу дождаться, чтобы посмотреть это".
- "Я взволнован".
Отметим, вторая серия именного шоу выйдет в марте текущего года.
Напомним, в первой серии программы рассказывалось о Джорджине и ее яркой жизни, где особую роль играет Роналду.
Ранее сообщалось, что новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами.