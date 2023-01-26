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Футбол

Джорджина свела фанатов с ума, прорекламировав вторую серию шоу от Netflix

Девушка готова поделиться с аудиторией информацией про личную жизнь.
Сегодня, 09:46
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio/
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio/

Знаменитая модель Джорджина Родригес, которая встречается с нападающим сборной Португалии и Ан-Наср Криштиану Роналду, проанонсировала вторую серию именного шоу от Netflix.

Девушка в Instagram опубликовала серию фотографий, на котором сообщила, что скоро выйдет именная програма.

Примечательно, что Джорджина поразила своих подписчиков в социальной сети, ведь на рекламном плакате была в черном топе с низким вырезом. Более того, она размахивала банковской карточкой, а к губам подносила свисток.

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Фанаты девушки оставляли комментарии различного характера под рекламой шоу.

  • "Как же мне это нравится".
  • "Я не могу дождаться, чтобы посмотреть это".
  • "Я взволнован".

Отметим, вторая серия именного шоу выйдет в марте текущего года.

Напомним, в первой серии программы рассказывалось о Джорджине и ее яркой жизни, где особую роль играет Роналду.

Ранее сообщалось, что новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джорджина Родригес

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