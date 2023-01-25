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Счастливый отпуск: Месси поделился семейными фотографиями с курорта

Аргентинец проводит отдых в горах.
Сегодня, 13:45
Лионель Месси с семьей / instagram.com/leomessi/
Лионель Месси с семьей / instagram.com/leomessi/

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси отправился в краткосрочный отпуск, получив выходные от клуба.

Аргентинский футболист вместе с семьей наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте в Альпах.

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Месси с возлюбленной Антонеллой Рокуццо и детьми катались на лыжах, плавали в басейне и наслаждались прекрасными видами.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 21 игру за ПСЖ, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что аргентинец с французским клубом работают над продлением контракта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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