Счастливый отпуск: Месси поделился семейными фотографиями с курорта
Аргентинец проводит отдых в горах.
Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси отправился в краткосрочный отпуск, получив выходные от клуба.
Аргентинский футболист вместе с семьей наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте в Альпах.
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Месси с возлюбленной Антонеллой Рокуццо и детьми катались на лыжах, плавали в басейне и наслаждались прекрасными видами.
В текущем сезоне Лионель Месси провел 21 игру за ПСЖ, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.
Ранее сообщалось, что аргентинец с французским клубом работают над продлением контракта.