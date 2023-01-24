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Месси и ПСЖ работают над продлением контракта

В Париже уверены в успехе переговоров.
Сегодня, 11:08
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

ПСЖ и Лионель Месси работают над продлением контракт аргентинца, и хоть стороны пока не договорились, нет сомнений, что Лео останется в Париже, пишет журналист Бен Джейкобс.

Парижане с самого начала планировали продлить контракт Месси в начале 2023 года, а так как это новый контракт никак не связан с трансферным окном, у процесса нет никакого дедлайна. Стороны не спеша ведут переговоры.

ПСЖ предлагает Лео заключит контракт по формуле 1+1, и почти нет сомнений, что Месси его подпишет. В данный момент стороны обсуждают различные детали этой сделки.

Также и источники в Париже сообщают, что руководство клуба абсолютно уверено, что сделка будет заключена в ближайшее время, однако неизвестно, какие именно пункты до сих пор обсуждаются.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провел 21 игру за ПСЖ, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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