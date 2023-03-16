iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Жизнь продолжается": Джорджина откровенно рассказала о трагедии в семье и поддержке со стороны Роналду

В апреле прошлого года пара потеряла одного из новорожденных близнецов.
Сегодня, 10:57
Джорджина Родригес / Netflix
Джорджина Родригес / Netflix

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, откровенно рассказала о трагедии, которая случилась в их семье уже практически год назад.

В апреле прошлого года пара потеряла во время родов одного из своих близнецов - девочка Белла Эсмеральда появилась на свет здоровой, а ее брат умер.

Испанская модель вспомнила о самом темном периоде их совместной жизни и рассказал о своих переживаниях в трейлере ко второму сезону своего реалити-шоу от Netflix "Я - Джорджина", которое должен выйти 24 марта.

"Более 40 миллионов человек следят за мной, но никто не знает, что я на самом деле чувствую. В этом году у меня был лучший и худший момент в моей жизни одновременно.

Жизнь тяжелая, но жизнь продолжается. У меня есть причина продолжать и быть сильной", - отметила Джорджина.

Читай также: Реал, Пеле, Болт и другие: спортивный мир поддержал Роналду и Джорджину, потерявших ребенка

Также возлюбленная Роналду поблагодарила футболиста за то, что он помог ей пережить самый ужасный период их совместной жизни.

"Криштиану призвал меня продолжать. Он сказал: "Продолжай жить, у тебя все получится". Сейчас мой приоритет - моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна. Сегодня меня тяжело чем-то удивить. Криштиану очень осторожен со мной, он действительно хороший. Он любовь всей моей жизни", - признается Джорджина.

Ранее сообщалось, что Роналду перебрался в особняк после того, как пожил в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Криштиану Роналду: статистика-2022/2023 Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Модрич: Роналду – один из лучших игроков всех времен Модрич: Роналду – один из лучших игроков всех времен
Ан-Наср с Роналду проиграл битву за первое место Ан-Наср с Роналду проиграл битву за первое место
Роналду и Месси в ТОП-10, Джордан - лидер: список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории Роналду и Месси в ТОП-10, Джордан - лидер: список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа12:47
Анчелотти: Хочу сыграть с Миланом в финале ЛЧ
Бокс12:42
"Вижу, как доминирую": Хэйни спрогнозировал, как сложится его бой с Ломаченко
Лига Чемпионов12:30
Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол12:20
Инфантино переизбран президентом ФИФА
Лига Европы12:10
Фейеноорд - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Бокс11:59
Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри в запланированную дату
Европа11:37
Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны
Лига Европы11:15
Фейеноорд - Шахтер: где смотреть матч 16.03.2023 Лиги Европы
Другие страны10:57
"Жизнь продолжается": Джорджина откровенно рассказала о трагедии в семье и поддержке со стороны Роналду
Европа10:20
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK