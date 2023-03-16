"Жизнь продолжается": Джорджина откровенно рассказала о трагедии в семье и поддержке со стороны Роналду

В апреле прошлого года пара потеряла одного из новорожденных близнецов.

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, откровенно рассказала о трагедии, которая случилась в их семье уже практически год назад.

В апреле прошлого года пара потеряла во время родов одного из своих близнецов - девочка Белла Эсмеральда появилась на свет здоровой, а ее брат умер.

Испанская модель вспомнила о самом темном периоде их совместной жизни и рассказал о своих переживаниях в трейлере ко второму сезону своего реалити-шоу от Netflix "Я - Джорджина", которое должен выйти 24 марта.

"Более 40 миллионов человек следят за мной, но никто не знает, что я на самом деле чувствую. В этом году у меня был лучший и худший момент в моей жизни одновременно.

Жизнь тяжелая, но жизнь продолжается. У меня есть причина продолжать и быть сильной", - отметила Джорджина.

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Также возлюбленная Роналду поблагодарила футболиста за то, что он помог ей пережить самый ужасный период их совместной жизни.

"Криштиану призвал меня продолжать. Он сказал: "Продолжай жить, у тебя все получится". Сейчас мой приоритет - моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна. Сегодня меня тяжело чем-то удивить. Криштиану очень осторожен со мной, он действительно хороший. Он любовь всей моей жизни", - признается Джорджина.

Ранее сообщалось, что Роналду перебрался в особняк после того, как пожил в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии.