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Роналду перебрался в особняк после того, как прожил в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии

Португалец осваивается на Ближнем Востоке.
Сегодня, 13:15
Криштиану Роналду с семьей / The Sun/thesun.co.uk
Криштиану Роналду с семьей / The Sun/thesun.co.uk

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).

Форвард вместе с родными в первое время проживал в элитном отеле, где платил 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат.

Спустя непродолжительное время, Роналду нашел себе жилье, в которое переехал вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

Предполагается, что пара оказалась в новом поместье чуть больше двух недель назад. Роналду вместе с Джорджиной наслаждались новой обстановкой.

Как сообщает The Sun, Роналду точно покинул отель, где размещался ранее.

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Джорджина поделилась милой фотографией, на которой Роналду со своей дочерью.

Кроме того, мама Криштиану Долорес Авейру показала фотографию, как предполагается, с нового дома португальца.

На данный момент неизвестно, где именно находится новый дом португальца. Были слухи, что он рассматривал жилье в районе Аль-Нахиль, где лучшие школы, а также отличная инфраструктура.

Ранее стала известна причина расторжения контракта Роналду с агентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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