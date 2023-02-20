Роналду перебрался в особняк после того, как прожил в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).
Форвард вместе с родными в первое время проживал в элитном отеле, где платил 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат.
Спустя непродолжительное время, Роналду нашел себе жилье, в которое переехал вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.
Предполагается, что пара оказалась в новом поместье чуть больше двух недель назад. Роналду вместе с Джорджиной наслаждались новой обстановкой.
Как сообщает The Sun, Роналду точно покинул отель, где размещался ранее.
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Джорджина поделилась милой фотографией, на которой Роналду со своей дочерью.
Кроме того, мама Криштиану Долорес Авейру показала фотографию, как предполагается, с нового дома португальца.
На данный момент неизвестно, где именно находится новый дом португальца. Были слухи, что он рассматривал жилье в районе Аль-Нахиль, где лучшие школы, а также отличная инфраструктура.
Ранее стала известна причина расторжения контракта Роналду с агентом.