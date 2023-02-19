Пирс Морган все испортил: Стала известна причина расторжения контракта Роналду с агентом

Стали известны подробности разлада в отношениях форварда Криштиану Роналду и его агента Жорже Мендеша. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Разногласия между Роналду и Мендешем происходили на протяжении длительного времени, однако к окончательному разрыву привело интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану.

В данный момент сам агент нелегко переживает прекращение сотрудничества с Криштиану, так как для него работа с игроком воспринималась не как работа, а как дружба.

"Жорже переживает это как развод. Такое сложно представить, когда речь идет об агентах его масштаба, но он чувствует себя одиноко. Так, словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике", – сказал источник, находящийся в окружении Мендеша.

Ранее Роналду оценил победу Ан-Насра, которая позволила команде выйти на первое место.