Роналду оценил победу Ан-Насра, которая позволила команде выйти на первое место

В пятницу, 17 февраля, в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср принимал у себя Аль-Таавун. Поединок закончился победой хозяев - 2:1.

Героем встречи стал португальский футболист Криштиану Роналду. 38-летний игрок оформил дубль из голевых передач.

Роналду в Instagram подвел итоги победы, которая позволила подняться на первое место в турнирной таблице.

"Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!", - написал Роналду.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за саудовский клуб пять матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ан-Наср - Аль-Таавун.